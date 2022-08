Nancy Pelosi atterrata in Taiwan | La Cina annuncia esercitazioni intorno all'isola: "La visita è una grave violazione della nostra ... (Di martedì 2 agosto 2022) Rotta 'deviata' in Malesia per 'minimizzare i rischi'. Pechino invia i caccia Su - 35 nello Stretto di Taiwan. Il ministro degli Esteri Wang Yi accusa gli Stati Uniti di 'tradimento' e di essere 'il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 agosto 2022) Rotta 'deviata' in Malesia per 'minimizzare i rischi'. Pechino invia i caccia Su - 35 nello Stretto di. Il ministro degli Esteri Wang Yi accusa gli Stati Uniti di 'tradimento' e di essere 'il ...

PaoloCond : La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari - GiovaQuez : Due portaerei cinesi si stanno muovendo in vista della possibile visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Anche per oggi, ci si rilassa domani - Agenzia_Ansa : Nancy Pelosi a Taiwan. Cresce la tensione Usa-Cina. Segnalati movimenti militari intorno all'isola. Washington cerc… - piittero : RT @CottarelliCPI: Nancy Pelosi mi è sempre piaciuta per il suo coraggio nel portare avanti le battaglie democratiche. Però la sua visita a… - euronewsit : La speaker della camera Nancy Pelosi è arrivata a Taiwan -