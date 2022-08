Nancy Pelosi atterra a Taiwan. Ira di Pechino: Usa pagheranno (Di martedì 2 agosto 2022) Secondo le ultime informazioni la presidente della Camera Usa dovrebbe arrivare a Taipei in serata, ora locale. Allarme bomba presso uno degli aereoporti dell’isola Leggi su ilsole24ore (Di martedì 2 agosto 2022) Secondo le ultime informazioni la presidente della Camera Usa dovrebbe arrivare a Taipei in serata, ora locale. Allarme bomba presso uno degli aereoporti dell’isola

GiovaQuez : Due portaerei cinesi si stanno muovendo in vista della possibile visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Anche per oggi, ci si rilassa domani - Agenzia_Ansa : Nancy Pelosi a Taiwan. Cresce la tensione Usa-Cina. Segnalati movimenti militari intorno all'isola. Washington cerc… - Agenzia_Ansa : Nancy Pelosi attesa a Taiwan. Gli Usa: 'La Cina non usi la visita come un pretesto per un'escalation'. L'avvertimen… - giorgiogaias : RT @masechi: ?? Aereo Nancy Pelosi atterrato a Taipei. - MattiaYoghi : RT @giuliapompili: Nancy Pelosi è a Taiwan -