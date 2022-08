Nancy Pelosi a Taiwan, Russia: “Provocazione, capiamo Cina” (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “In questo momento non possiamo dire con certezza” se Nancy Pelosi “andrà o meno” a Taiwan, “ma certamente possiamo affermare che è mera Provocazione tutto ciò che riguarda questo viaggio e una possibile visita a Taiwan” della speaker della Camera dei rappresentanti Usa. Si è espresso così, in dichiarazioni riportate dall’agenzia Tass, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Ancora una volta vogliamo sottolineare che siamo solidali con la Cina – ha detto riferendosi al gigante asiatico che non ha mai condannato l’invasione russa delll’Ucraina – Il suo approccio molto, molto sensibile su questa questione è comprensibile, è assolutamente giustificato. E invece di rispettare queste sensibilità, purtroppo gli Usa scelgono la strada del confronto”. “Possiamo solo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “In questo momento non possiamo dire con certezza” se“andrà o meno” a, “ma certamente possiamo affermare che è meratutto ciò che riguarda questo viaggio e una possibile visita a” della speaker della Camera dei rappresentanti Usa. Si è espresso così, in dichiarazioni riportate dall’agenzia Tass, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Ancora una volta vogliamo sottolineare che siamo solidali con la– ha detto riferendosi al gigante asiatico che non ha mai condannato l’invasione russa delll’Ucraina – Il suo approccio molto, molto sensibile su questa questione è comprensibile, è assolutamente giustificato. E invece di rispettare queste sensibilità, purtroppo gli Usa scelgono la strada del confronto”. “Possiamo solo ...

