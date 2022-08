Nancy Pelosi a Taiwan: «Qui per la democrazia». Mosca: «Cina ha il diritto di difendere la sua sovranità» (Di martedì 2 agosto 2022) Taiwan. L'aereo di Nancy Pelosi è atterrato a Taipei. La Cina non rimane indifferente. I jet Su-35 fighter dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) «stanno attraversando... Leggi su ilmattino (Di martedì 2 agosto 2022). L'aereo diè atterrato a Taipei. Lanon rimane indifferente. I jet Su-35 fighter dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) «stanno attraversando...

PaoloCond : La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari - CottarelliCPI : Nancy Pelosi mi è sempre piaciuta per il suo coraggio nel portare avanti le battaglie democratiche. Però la sua vis… - GiovaQuez : Due portaerei cinesi si stanno muovendo in vista della possibile visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Anche per oggi, ci si rilassa domani - Gogoi98242853 : RT @paparosso60: #NancyPelosi ?????????? Nancy Pelosi a Taipei: “Incrollabile sostegno Usa alla democrazia taiwanese”. Scontro Washington… - mylsveta : RT @ultimenotizie: 'Washington sta portando la destabilizzazione nel mondo. Non un solo conflitto risolto negli ultimi decenni, ma molti ne… -