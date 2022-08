Nancy Pelosi a Taiwan: la Cina minaccia, Mosca la spalleggia. Pechino: «Gli Usa pagheranno un prezzo» (Di martedì 2 agosto 2022) Tensione alle stelle tra Cina e Usa in vista della probabile, benché non confermata ufficialmente, visita di Nancy Pelosi a Taiwan, dopo la missione iniziata ieri a Singapore. Secondo indiscrezioni di stampa, che si rincorrono da ieri, la speaker della Camera potrebbe arrivare nella serata di oggi, alle 22.20 locali (le 16.20 italiane) e incontrare domani il presidente Tsai Ing-wen. Il premier Taiwanese, Su Tseng-chang, ha commentato sottolineando che Taiwan «accoglie calorosamente» ogni ospite straniero, mentre la stampa riportava notizie su operazioni militari intensificate intorno all’isola. Sul caso è intervenuta anche Mosca, sostenendo che «Washington destabilizza il mondo». La Cina ferma le importazioni di prodotti agricoli Già ieri, dopo le ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 agosto 2022) Tensione alle stelle trae Usa in vista della probabile, benché non confermata ufficialmente, visita di, dopo la missione iniziata ieri a Singapore. Secondo indiscrezioni di stampa, che si rincorrono da ieri, la speaker della Camera potrebbe arrivare nella serata di oggi, alle 22.20 locali (le 16.20 italiane) e incontrare domani il presidente Tsai Ing-wen. Il premierese, Su Tseng-chang, ha commentato sottolineando che«accoglie calorosamente» ogni ospite straniero, mentre la stampa riportava notizie su operazioni militari intensificate intorno all’isola. Sul caso è intervenuta anche, sostenendo che «Washington destabilizza il mondo». Laferma le importazioni di prodotti agricoli Già ieri, dopo le ...

Agenzia_Ansa : La Cina assicura che le forze armate non staranno 'a guardare' nel caso di una visita a Taiwan della presidente del… - Agenzia_Ansa : Nancy Pelosi attesa a Taiwan. Gli Usa: 'La Cina non usi la visita come un pretesto per un'escalation'. L'avvertimen… - fattoquotidiano : Cnn: “Nancy Pelosi visiterà anche Taiwan”. Sale la tensione tra Stati Uniti e Cina. Il presidente Xi Jinping: “Non… - DemarchiFra : Cosa dice di quel paese se, dopo aver ricevuto minacce da un altro paese, decide di adeguarsi ad esse? Ormai Nanc… - Virus1979C : Taiwan, in arrivo Nancy Pelosi. La Cina: 'Gli Usa pagheranno un prezzo'. Allarme bomba in un aeroporto. -