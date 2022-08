Nancy Pelosi a Taiwan? Cresce la tensione tra Usa e Cina in attesa della visita. Pechino: “Washington ne pagherà il prezzo” (Di martedì 2 agosto 2022) Nancy Pelosi a Taiwan? La tensione tra Stati Uniti e Cina sta Crescendo sempre di più. Pechino ha dichiarato di essere pronta a passare al contrattacco nel caso in cui l’ingerenza di Washington rispetto all’isola dovesse essere confermata. Nancy Pelosi a Taiwan? Cresce la tensione tra Usa e Cina in attesa della visita L’aereo americano che ha portato la presidente della Camera dei rappresentanti di Washington, Nancy Pelosi, in Malesya è ripartito dalla capitale Kuala Lumpur. Lo riferiscono i media locali e il sito web di monitoraggio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 agosto 2022)? Latra Stati Uniti estando sempre di più.ha dichiarato di essere pronta a passare al contrattacco nel caso in cui l’ingerenza dirispetto all’isola dovesse essere confermata.latra Usa einL’aereo americano che ha portato la presidenteCamera dei rappresentanti di, in Malesya è ripartito dalla capitale Kuala Lumpur. Lo riferiscono i media locali e il sito web di monitoraggio ...

