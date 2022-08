Nancy Pelosi a Taiwan, Cina annuncia esercitazioni militari (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Pechino ha annunciato che si terranno esercitazioni militari al largo di Taiwan dopo lo sbarco della presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Xinhua spiegando che le esercitazioni si terranno in sei zone attorno a Taiwan dal 4 al 7 agosto. Il ministero della Difesa di Taipei ha risposto dicendo di avere ”piena comprensione delle attività vicino a Taiwan” e che ”invierà forze appropriate in relazione alle minacce”. Intanto oggi dopo l’atterraggio della speaker della Camera dei Rappresentanti Usa a Taiwan, il Comitato centrale del Partito comunista cinese ha messo in guardia affermando che “qualsiasi attività che cerchi l’indipendenza di ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Pechino hato che si terrannoal largo didopo lo sbarco della presidente della Camera dei rappresentanti. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Xinhua spiegando che lesi terranno in sei zone attorno adal 4 al 7 agosto. Il ministero della Difesa di Taipei ha risposto dicendo di avere ”piena comprensione delle attività vicino a” e che ”invierà forze appropriate in relazione alle minacce”. Intanto oggi dopo l’atterraggio della speaker della Camera dei Rappresentanti Usa a, il Comitato centrale del Partito comunista cinese ha messo in guardia affermando che “qualsiasi attività che cerchi l’indipendenza di ...

