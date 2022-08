Nancy Pelosi a Taiwan, altissima tensione Usa-Cina. Aerei da guerra pronti (Di martedì 2 agosto 2022) Mentre osservano l’evolversi dele operazioni russe in Ucraina e brindano all’uccisione del vertice di al Quaeda al Zawahiri, gli Usa aprono un altro fronte caldissimo con la Cina. Perché la speaker della Camera americana, Nancy Pelosi, non ha rinunciato a fare tappa a Taipei, la capitale di Taiwan, nel suo viaggio di Stato in Asia, provocando l’irritazione dei cinesi e il picco della tensione nei rapporti fra le due superpotenze mondiali. La Pelosi dovrebbe atterrare a Taipei alle 22:30 locali (le 16:30 italiane). Nessuna delle più alte cariche degli Stati Uniti d’America ha messo piede a Taiwan negli ultimi 25 anni. Previsto, secondo alcune fonti, un incontro con il Presidente Tsai Ing-Wen. Aumentano le tensioni tra Usa e Cina e anche le tensioni ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 agosto 2022) Mentre osservano l’evolversi dele operazioni russe in Ucraina e brindano all’uccisione del vertice di al Quaeda al Zawahiri, gli Usa aprono un altro fronte caldissimo con la. Perché la speaker della Camera americana,, non ha rinunciato a fare tappa a Taipei, la capitale di, nel suo viaggio di Stato in Asia, provocando l’irritazione dei cinesi e il picco dellanei rapporti fra le due superpotenze mondiali. Ladovrebbe atterrare a Taipei alle 22:30 locali (le 16:30 italiane). Nessuna delle più alte cariche degli Stati Uniti d’America ha messo piede anegli ultimi 25 anni. Previsto, secondo alcune fonti, un incontro con il Presidente Tsai Ing-Wen. Aumentano le tensioni tra Usa ee anche le tensioni ...

Agenzia_Ansa : La Cina assicura che le forze armate non staranno 'a guardare' nel caso di una visita a Taiwan della presidente del… - Agenzia_Ansa : Nancy Pelosi attesa a Taiwan. Gli Usa: 'La Cina non usi la visita come un pretesto per un'escalation'. L'avvertimen… - fattoquotidiano : Cnn: “Nancy Pelosi visiterà anche Taiwan”. Sale la tensione tra Stati Uniti e Cina. Il presidente Xi Jinping: “Non… - Yijie47378045 : RT @angelo_falanga: A Taiwan scoppiano le proteste contro la visita di Nancy Pelosi - actarus1070 : ?? 'La Marina Usa schiera quattro navi da guerra, inclusa una portaerei, a est di Taiwan mentre Nancy Pelosi si avv… -