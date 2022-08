Nancy Pelosi a Taipei. La Cina minaccia azioni mirate: "Grave violazione a nostra sovranità" (Di martedì 2 agosto 2022) La speaker della Camera americana Nancy Pelosi è scesa con grande agilità, a dispetto dei suoi 82 anni, dalla scaletta del Boeing C-40C della Us Air Force appena atterrato al Taipei Songshan Airport.... Leggi su feedpress.me (Di martedì 2 agosto 2022) La speaker della Camera americanaè scesa con grande agilità, a dispetto dei suoi 82 anni, dalla scaletta del Boeing C-40C della Us Air Force appena atterrato alSongshan Airport....

PaoloCond : La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari - CottarelliCPI : Nancy Pelosi mi è sempre piaciuta per il suo coraggio nel portare avanti le battaglie democratiche. Però la sua vis… - GiovaQuez : Due portaerei cinesi si stanno muovendo in vista della possibile visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Anche per oggi, ci si rilassa domani - ErmannoKilgore : RT @Alex58Gv: Scusate ho un dubbio. Ai democratici americani la guerra in Ucraina non basta ? #Taiwan #SU_35 - SkyTG24 : Nancy #Pelosi a #Taiwan dichiara: 'Qui per sostenere la democrazia'. Pechino reagisce: 'Grave violazione della nost… -