Museo Campano | Rosalia Santoro si dimette dalla carica di presidente

(Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCapua (Ce) –comunica di aver presentato stamattina le sue dimissioni irrevocabili dadel cda deldi Capua. Laha dedicato anima e cuore per un anno e mezzo al rilancio di questoche era morto e sepolto, che era una palla al piede della Provincia di Caserta, trasformandolo e rendendolo internazionale, ha portato nomi di artisti mai visti in questo, come Modigliani, Wharol, Picasso, Rotella, Lello Esposito e tanti altri; ha fatto convenzioni ed accordi con il Mann, con altri musei di portata nazionale ed internazionale, con le Università, le scuole e con tanti altri enti, ha coinvolto scuole, enti, associazioni e l’intero territorio di ...

casertafocus : ESTATE AL MUSEO – Doppio appuntamento all’Anfiteatro Campano ECCO IL PROGRAMMA -

CasertaNews

...@museosmcv - Instagram:@drmcam.museoanticacapua Biglietto acquistabile in sede solo presso la biglietteria in piazza I Ottobre, valido per Anfiteatrodei Gladiatori e......forse, il vero erede ed il regista chi più riesce,nella trasposizione teatrale,a far arrivare al pubblico tutte le emozioni dei testi del grande drammaturgo, attore e regista teatrale. L'... Museo Campano: aperte le candidature per la nomina del CdA Un viaggio, anche narrativo, tra due culture: latina e italico-sannitica, attende chi da oggi vorrà visitare il Museo Archeologico Nazionale di Santa Maria delle Monache a Isernia, riaperto dopo 4 ann ...La Direzione regionale Musei della Campania, diretta da Marta Ragozzino, nell’ambito delle sue funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione e promozione del Sistema Museale Nazionale nel ...