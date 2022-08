Multa di 500 euro se lavi l’auto | Il sindaco fa scattare l’ordinanza fino al 30 Settembre (Di martedì 2 agosto 2022) A Firenze scatta l’ordinanza contro la siccità: Multa a chiunque faccia uso improprio dell’acqua potabile fino al 30 Settembre. La siccità quest’anno ha colpito gravemente tutto lo stivale, da nord a sud. Più in difficoltà i comuni del nord Italia, che hanno visto le riserve d’acqua prosciugarsi in maniera molto preoccupante per la prima volta. Da un paio di mesi i comuni sono in allarme e alcuni hanno già preso provvedimenti. Adesso è ufficiale anche a Firenze, dove il comune ha deciso di imporre delle sanzioni per l’uso improprio dell’acqua potabile fino al 30 Settembre 2022. l’ordinanza è stata firmata dal sindaco Dario Nardella e prevede delle multe che vanno da 25 a 500 euro per chi usa l’acqua potabile per scopi ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 2 agosto 2022) A Firenze scattacontro la siccità:a chiunque faccia uso improprio dell’acqua potabileal 30. La siccità quest’anno ha colpito gravemente tutto lo stivale, da nord a sud. Più in difficoltà i comuni del nord Italia, che hanno visto le riserve d’acqua prosciugarsi in maniera molto preoccupante per la prima volta. Da un paio di mesi i comuni sono in allarme e alcuni hanno già preso provvedimenti. Adesso è ufficiale anche a Firenze, dove il comune ha deciso di imporre delle sanzioni per l’uso improprio dell’acqua potabileal 302022.è stata firmata dalDario Nardella e prevede delle multe che vanno da 25 a 500per chi usa l’acqua potabile per scopi ...

