Mosca vuole vietare le adozioni di bambini russi ai Paesi ostili (Di martedì 2 agosto 2022) Mosca potrebbe avere ben presto un’arma in più contro i cosiddetti Paesi ostili. E stavolta non è né un nuovo missile ipersonico né un nuovo ultimatum sulle forniture di gas. È un’arma che colpisce gli affetti e frena i sogni di migliaia di famiglie. La russia – lo hanno scritto nero su bianco un gruppo di parlamentari in una proposta di legge presentata alla Duma – vuole vietare le adozioni dei suoi bambini da parte di cittadini di Paesi “non amici”. E tra questi, ovviamente, da quando Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina, ci siamo anche noi. adozioni bambini russi, Mosca vuole estendere il divieto già previsto da una norma del 2012 a tutti i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 agosto 2022)potrebbe avere ben presto un’arma in più contro i cosiddetti. E stavolta non è né un nuovo missile ipersonico né un nuovo ultimatum sulle forniture di gas. È un’arma che colpisce gli affetti e frena i sogni di migliaia di famiglie. Laa – lo hanno scritto nero su bianco un gruppo di parlamentari in una proposta di legge presentata alla Duma –ledei suoida parte di cittadini di“non amici”. E tra questi, ovviamente, da quando Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina, ci siamo anche noi.estendere il divieto già previsto da una norma del 2012 a tutti i ...

