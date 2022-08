Morte Mario Biondo: ecco perché il caso è stato archiviato (Di martedì 2 agosto 2022) Sono passati oltre 9 anni dalla Morte di Mario Biondo, il cameraman palermitano trovato senza vita, impiccato nella sua casa di Madrid. Fino ad oggi la famiglia dell’uomo non ha mai creduto alla tesi del suicidio ed i dubbi che possa essersi trattato di un omicidio sono emersi anche nello stesso gip che tuttavia ha deciso di archiviare l’inchiesta. Morte Mario Biondo: caso archiviato Il gip di Palermo Nicola Aiello non ha escluso che la Morte di Mario Biondo possa essere connessa ad un delitto ma ha anche aggiunto che sarebbe passato troppo tempo per acquisire elementi che confermino tale tesi. ecco quanto si legge, come riferisce PalermoToday: Pur essendo rintracciabili nel fascicolo ... Leggi su chihaucciso (Di martedì 2 agosto 2022) Sono passati oltre 9 anni dalladi, il cameraman palermitano trovato senza vita, impiccato nella sua casa di Madrid. Fino ad oggi la famiglia dell’uomo non ha mai creduto alla tesi del suicidio ed i dubbi che possa essersi trattato di un omicidio sono emersi anche nello stesso gip che tuttavia ha deciso di archiviare l’inchiesta.Il gip di Palermo Nicola Aiello non ha escluso che ladipossa essere connessa ad un delitto ma ha anche aggiunto che sarebbe passato troppo tempo per acquisire elementi che confermino tale tesi.quanto si legge, come riferisce PalermoToday: Pur essendo rintracciabili nel fascicolo ...

CarloVerdelli : Mario Paciolla, un suicidio molto strano in Colombia dove lavorava per l’Onu. Dopo 2 anni di muro di gomma, i suoi… - contarlaverdad2 : RT @PalermoToday: 'Non ci furono falsi e frodi nell'autopsia di Mario Biondo': archiviazione per il prof Procaccianti - Patrizi53112221 : RT @chilhavistorai3: Mario Biondo: Archiviata l’inchiesta, ma per il gip di #Palermo non fu suicidio la morte del cameraman a #Madrid. Impo… - PalermoToday : 'Non ci furono falsi e frodi nell'autopsia di Mario Biondo': archiviazione per il prof Procaccianti… - LivornoPress : Diocesi in lutto per la morte di Don Mario Sobri, oggi i funerali in Cattedrale -