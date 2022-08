Morra non si ricandiderà: “Alle Politiche mi asterrò come facevo prima del 2011” VIDEO (Di martedì 2 agosto 2022) «Ho deciso di non candidarmi e probabilmente mi asterrò come facevo prima del 2011». Nicola Morra ha deciso di non candidarsi Alle prossime elezioni Politiche, che si svolgeranno a metà settembre... Leggi su feedpress.me (Di martedì 2 agosto 2022) «Ho deciso di non candidarmi e probabilmente midel». Nicolaha deciso di non candidarsiprossime elezioni, che si svolgeranno a metà settembre...

CosenzaChannel : Nicola Morra non si ricandida: «Mi asterrò come facevo prima del 2011» - LaCnews24 : Elezioni, Nicola Morra non si ricandida: «Tornerò a fare un altro lavoro e credo sia la cosa giusta»… - 7marj : @Storace @NicolaMorra63 La fine dell'Italia sono i poltronari che pensano solo ai loro interessi. Non è il caso del… - Francesco_Morra : Si legge speditamente #Lacittàdeivivi di @NicolaLagioia sinceramente non lo definirei, ora che sono giunto a metà,… - TLarina1837 : @DBurzacchini @ValeriaParrell2 @feltrinellied @LuciaLibri @BookstorieRoma @laHantucci @CasulaGiuliana @danisetta… -