Monza, grave un bambino di 2 anni caduto dal terzo piano: era tra le braccia del nonno (Di martedì 2 agosto 2022) È in gravissime condizioni un bambino di due anni caduto dal terzo piano di un palazzo a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. Il piccolo è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico San Gerardo di Monza in stato di incoscienza. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri monzesi, il bambino sarebbe sfuggito dalle braccia del nonno e sarebbe poi caduto dopo aver scavalcato il davanzale. su Open Leggi anche: Treviso, rifugiata ucraina di 7 anni annegata al centro estivo: indagata anche una suora per omicidio colposo Latina, neonata abbandonata in auto e positiva alla cocaina: sospesa la potestà ai genitori Longarone, Nicolò Feltrin morto a 2 anni: il ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) È in gravissime condizioni undi duedaldi un palazzo a Brugherio, in provincia die Brianza. Il piccolo è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico San Gerardo diin stato di incoscienza. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri monzesi, ilsarebbe sfuggito dalledele sarebbe poidopo aver scavalcato il davanzale. su Open Leggi anche: Treviso, rifugiata ucraina di 7annegata al centro estivo: indagata anche una suora per omicidio colposo Latina, neonata abbandonata in auto e positiva alla cocaina: sospesa la potestà ai genitori Longarone, Nicolò Feltrin morto a 2: il ...

