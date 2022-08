Monza, dalla Francia: grande ottimismo per l’arrivo di Icardi dal Psg (Di martedì 2 agosto 2022) Il Monza si sta distinguendo in questo calciomercato estivo come una delle squadre più attive per rinforzare la propria rosa. Il grande ritorno di Serie A di Berlusconi e Galliani, d’altronde, non poteva che portare a forti investimenti nel club brianzolo: ecco quindi che sono già arrivati giocatori come Cragno, Ranocchia, Carboni, Sensi, Pessina e Caprari, ma evidentemente manca ancora la ciliegina sulla torta. Il nome non è nuovo, ma da ipotesi quasi irrealistica, come veniva valutata fino a qualche settimana fa, con il passare del tempo la trattativa sembra sempre più realizzabile: si tratta di Mauro Icardi, che come ben noto è ai margini della rosa del Psg, e secondo L’Équipe c’è grande ottimismo nel club lombardo per la definizione dell’affare. L’argentino non ha altre offerte convincenti, e ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Ilsi sta distinguendo in questo calciomercato estivo come una delle squadre più attive per rinforzare la propria rosa. Ilritorno di Serie A di Berlusconi e Galliani, d’altronde, non poteva che portare a forti investimenti nel club brianzolo: ecco quindi che sono già arrivati giocatori come Cragno, Ranocchia, Carboni, Sensi, Pessina e Caprari, ma evidentemente manca ancora la ciliegina sulla torta. Il nome non è nuovo, ma da ipotesi quasi irrealistica, come veniva valutata fino a qualche settimana fa, con il passare del tempo la trattativa sembra sempre più realizzabile: si tratta di Mauro, che come ben noto è ai margini della rosa del Psg, e secondo L’Équipe c’ènel club lombardo per la definizione dell’affare. L’argentino non ha altre offerte convincenti, e ...

