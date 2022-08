"Momento delicato". Sonia Bruganelli rompe il silenzio, una preoccupante rivelazione (Di martedì 2 agosto 2022) Aveva detto stop, ma poi ha cambiato idea. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, torna al Grande Fratello Vip come opinionista. Una volta finita l'ultima edizione del reality di Alfonso Signorini, in onda su Canale 5, la moglie di Bonolis aveva promesso di non mettere più piede in studio. Poi tutto è cambiato. Ma, appunto, cosa è successo? I suoi followers, sempre molto attivi, le hanno chiesto qualcosa in pi sul suo possibile arrivo in tv (per la verità si tratta di un ritorno molto atteso). “Sei felice di tornare al GF? Noi siii!”, dice qualcuno su Instagram. Sonia risponde alle ask social, che vanno da sempre fortissimo. Ma il vero motivo del suo ritorno da Signorini qual è? “È stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento”, racconta. “La proposta di Alfonso è arrivata in un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Aveva detto stop, ma poi ha cambiato idea., moglie di Paolo Bonolis, torna al Grande Fratello Vip come opinionista. Una volta finita l'ultima edizione del reality di Alfonso Signorini, in onda su Canale 5, la moglie di Bonolis aveva promesso di non mettere più piede in studio. Poi tutto è cambiato. Ma, appunto, cosa è successo? I suoi followers, sempre molto attivi, le hanno chiesto qualcosa in pi sul suo possibile arrivo in tv (per la verità si tratta di un ritorno molto atteso). “Sei felice di tornare al GF? Noi siii!”, dice qualcuno su Instagram.risponde alle ask social, che vanno da sempre fortissimo. Ma il vero motivo del suo ritorno da Signorini qual è? “È stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento”, racconta. “La proposta di Alfonso è arrivata in un ...

gmguarino1 : @Per5pective_Man @LaGrevia Guarda io sono d'accordo su tutta la linea penso che sia un punto di inizio. Si dovrebbe… - blaterizio : Votare Parco Mizzo e mettere un dito nell’occhio al voto utile, favorendo nel peggiore dei casi la totale ingoverna… - glvlcu : @ancora_italia È gravissimo quello che state facendo in un momento così delicato. - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, ecco perché Sonia Bruganelli ci ha ripensato: “Momento molto delicato per me” - PRESBITERMAX : @G_Agozzino Anch'io, nell'estate del 2010. In un momento molto delicato della mia vita. Da ripetere... -