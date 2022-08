Miss Italia America, serata di presentazione a Miami (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Grande successo per il gala di presentazione negli Usa di Miss Italia America lo scorso 30 luglio 2022 a Miami Beach. Partenza ufficiale del concorso tanto caro a Enzo Mirigliani, storico Patron della manifestazione Miss Italia che ha lanciato astri come Sophia Loren. Per vincere la corona di Miss Italia America, ragazze di origine italoAmericana provenienti da tutti gli Stati Uniti , si cimenteranno in diverse prove durante tutte le tappe intermedie che attraverseranno il Paese fino ad arrivare alla finale che si terrà in gennaio 2023 a Miami. Durante la serata Monica Marangoni, amato volto internazionale di Rai Italia, insieme al ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Grande successo per il gala dinegli Usa dilo scorso 30 luglio 2022 aBeach. Partenza ufficiale del concorso tanto caro a Enzo Mirigliani, storico Patron della manifestazioneche ha lanciato astri come Sophia Loren. Per vincere la corona di, ragazze di origine italona provenienti da tutti gli Stati Uniti , si cimenteranno in diverse prove durante tutte le tappe intermedie che attraverseranno il Paese fino ad arrivare alla finale che si terrà in gennaio 2023 a. Durante laMonica Marangoni, amato volto internazionale di Rai, insieme al ...

