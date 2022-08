Miss Italia America: Al via il prestigioso concorso negli USA (Di martedì 2 agosto 2022) Grande successo per il gala di presentazione negli Usa di?Miss Italia America?che si è tenuto lo scorso 30 luglio 2022 a Miami Beach. La serata finale del concorso tanto caro a a?Enzo Mirigliani, storico Patron della manifestazione?Miss Italia?, si terrà in gennaio 2023 a Miami. Per arrivare fin lì, ragazze di origine italoAmericana provenienti da tutti gli Stati Uniti , si sfideranno in diverse prove durante tutte le tappe intermedie che attraverseranno il Paese. A presentare, Monica Marangoni, amato volto internazionale di?Rai Italia. Con lei, il Direttore Artistico e dj di fama mondiale?Roberto Onofri. Grande importanza ai cambiamenti e innovazioni volti alla valorizzazione della donna, già presenti nell’edizione ... Leggi su zon (Di martedì 2 agosto 2022) Grande successo per il gala di presentazioneUsa di??che si è tenuto lo scorso 30 luglio 2022 a Miami Beach. La serata finale deltanto caro a a?Enzo Mirigliani, storico Patron della manifestazione??, si terrà in gennaio 2023 a Miami. Per arrivare fin lì, ragazze di origine italona provenienti da tutti gli Stati Uniti , si sfideranno in diverse prove durante tutte le tappe intermedie che attraverseranno il Paese. A presentare, Monica Marangoni, amato volto internazionale di?Rai. Con lei, il Direttore Artistico e dj di fama mondiale?Roberto Onofri. Grande importanza ai cambiamenti e innovazioni volti alla valorizzazione della donna, già presenti nell’edizione ...

