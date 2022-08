Milinkovic Juve, Lotito chiede tanto: deciso il futuro del serbo. Le ultime (Di martedì 2 agosto 2022) Calciomercato Juve: i bianconeri seguono ancora Milinkovic, ma Lotito chiede tanto per il serbo Dopo le voci degli ultimi giorni sul possibile nuovo interessamento della Juventus per Milinkovic-Savic, la pista si sarebbe raffreddata decisamente nelle ultime ore l’idea che porta al serbo. Come riferito dal Corriere dello Sport, infatti, il centrocampista della Lazio piace molto ai bianconeri. Tuttavia Lotito da una sua eventuale cessione vorrebbe ricavare almeno 55 milioni di euro, una richiesta fuori portata per la Juventus. Milinkovic-Savic resterà alla Lazio a meno che a Formello non arrivi qualche ricca società di Premier League. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Calciomercato: i bianconeri seguono ancora, maper ilDopo le voci degli ultimi giorni sul possibile nuovo interessamento dellantus per-Savic, la pista si sarebbe raffreddata decisamente nelleore l’idea che porta al. Come riferito dal Corriere dello Sport, infatti, il centrocampista della Lazio piace molto ai bianconeri. Tuttaviada una sua eventuale cessione vorrebbe ricavare almeno 55 milioni di euro, una richiesta fuori portata per lantus.-Savic resterà alla Lazio a meno che a Formello non arrivi qualche ricca società di Premier League. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...

