Milenkovic, settimana decisiva: la Juventus prepara l’affondo definitivo (Di martedì 2 agosto 2022) Serve un centrale alla Juventus per rinforzare il reparto arretrato; la società bianconera sembra voler puntare decisa su Milenkovic. L’arrivo di Bremer non sembra essere sufficiente; la Juventus in una sessione ha perso sia Chiellini sia de Ligt e, proprio per questo, ha bisogno di regalare ad Allegri un nuovo centrale con cui rinforzare il reparto arretrato. Sono giorni decisivi considerando come la stagione inizi a breve con bianconeri che esordiranno il prossimo quindici agosto contro il Sassuolo; la società sembra aver individuato il preferito. Si tratta di Milenkovic, centrale della Fiorentina per il quale questa settimana rischia di essere decisiva. LaPresseBonucci e Bremer, considerando anche questo pre campionato, saranno la coppia titolare della Juventus per ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 2 agosto 2022) Serve un centrale allaper rinforzare il reparto arretrato; la società bianconera sembra voler puntare decisa su. L’arrivo di Bremer non sembra essere sufficiente; lain una sessione ha perso sia Chiellini sia de Ligt e, proprio per questo, ha bisogno di regalare ad Allegri un nuovo centrale con cui rinforzare il reparto arretrato. Sono giorni decisivi considerando come la stagione inizi a breve con bianconeri che esordiranno il prossimo quindici agosto contro il Sassuolo; la società sembra aver individuato il preferito. Si tratta di, centrale della Fiorentina per il quale questarischia di essere. LaPresseBonucci e Bremer, considerando anche questo pre campionato, saranno la coppia titolare dellaper ...

Steba661 : RT @miki_cr01: La mia settimana perfetta sarebbe: #Rugani all'Empoli, per avere #Milenkovic, prendere #Kostic a 15 e rilanciare per #Milink… - n_emi_official : RT @miki_cr01: La mia settimana perfetta sarebbe: #Rugani all'Empoli, per avere #Milenkovic, prendere #Kostic a 15 e rilanciare per #Milink… - AnthonyCavi : RT @miki_cr01: La mia settimana perfetta sarebbe: #Rugani all'Empoli, per avere #Milenkovic, prendere #Kostic a 15 e rilanciare per #Milink… - 1999desa : RT @miki_cr01: La mia settimana perfetta sarebbe: #Rugani all'Empoli, per avere #Milenkovic, prendere #Kostic a 15 e rilanciare per #Milink… - MPAPA090 : RT @miki_cr01: La mia settimana perfetta sarebbe: #Rugani all'Empoli, per avere #Milenkovic, prendere #Kostic a 15 e rilanciare per #Milink… -