Milano, Simba La Rue: "Ho umiliato Touché ma non l'ho sequestrato" (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Riparare a un'umiliazione. E' la spiegazione che risuona più volte davanti al gip di Milano Guido Salvini che ha interrogato gli arrestati nella faida tra trapper che vede dietro alle sbarre anche Simba la Rue, vero nome Mohamed Lamine Saida, finito a San Vittore per l'aggressione e il sequestro di persona del rivale Baby Touché. L'inizio della rivalità – Una guerra iniziata l'inverno scorso: "Un giorno ero in corso Como con la mia ragazza e sono stato umiliato pubblicamente da questi ragazzi, mi hanno lanciato sassi e fatto un video, da li è iniziato tutto: ci sono stati vari dissidi sui social" racconta il 20enne italo-tunisino, l'ultimo ad essere ascoltato tra i nove arrestati. "Poi un mio amico, Gapea, è andato a Padova per cure mediche della madre e ha chiamato questo trapper per chiarire che non ...

