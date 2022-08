Milano | quest’anno la Tari scende del 4% Rimangono le agevolazioni pre-pandemia per le famiglie con più di quattro persone

Leggi su open.online

(Di martedì 2 agosto 2022) Buone notizie per gli abitanti di: la tassa sui rifiuti didiminuirà del 4 per cento per le utenze domestiche e di circa il 3,5 per cento per le utenze non domestiche. Dietro del calo, ci sono essenzialmente due ragioni: la prima risiede in un risparmio sul servizio svolto da Amsa per quasi un milione di euro. La seconda, nell’aumento delle utenze e delle superfici domestiche sottoposte a tributo. Ladunque sarà spalmata su un maggior numero di metri quadri imponibili. Circostanza, questa, determinata sia dai controlli del comune che dall’attivazione di nuove utenze: rispetto all’anno scorso, quelle domestiche risultano aumentate di quasi 8 mila unità. L’abbassamento dellaaddolcisce la pillola della fine dellelegate alla, che nel ...