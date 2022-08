Milan sui social, le prime immagini di De Ketelaere in rossonero (FOTO) (Di martedì 2 agosto 2022) Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha condiviso le prime immagini di Charles De Ketelaere da calciatore rossonero Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 agosto 2022) Il, attraverso il proprio profilo Twitter, ha condiviso ledi Charles Deda calciatore

lucabianchin7 : #DeKetelaere è un giocatore del #Milan. Nelle ultime 24 ore accordo totale e firma sui contratti tra club. L’ultimo… - Gazzetta_it : Tifosi sui tetti delle auto per vedere il Milan allenarsi. #Pioli li fa entrare - milan_corner : chiaramente un presidente ste robe non deve dirle mai ma le società europee pagano i calciatori che poi vanno via 4… - milansette : Milan, De Ketelaere indosserà la maglia numero 90: conferma arrivata anche sui social #acmilan #rossoneri - ILRENATIANO18 : RT @NoaLanghiano: Resta altro che augurare buona fortuna a Charles e che faccia tanti anni al Milan da top player, senza infamarci in caso… -