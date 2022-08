Milan, Renato Sanches dopo De Ketelaere: riparte il pressing (Di martedì 2 agosto 2022) MilanO - dopo aver chiuso l'operazione Charles De Ketelaere , il Milan sta intensificando i contatti con Renato Sanches per provare il colpo a centrocampo. Il portoghese è sempre stato il primo vero ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 agosto 2022)O -aver chiuso l'operazione Charles De, ilsta intensificando i contatti conper provare il colpo a centrocampo. Il portoghese è sempre stato il primo vero ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, contatti con #Mendes per #RenatoSanches. Per la difesa l'obiettivo principale è… - AntoVitiello : Accordo raggiunto tra Chelsea e Aston Villa per il trasferimento a titolo definitivo di Carney #Chukwuemeka. Il… - Corriere : Milan, adesso Diallo è il primo obiettivo per la difesa. Renato Sanches: si tratta - FutureisLeao : @saIva___ Marchetti ha appena detto che dall’entourage di Renato fanno sapere un giorno che è più vicino il PSG e i… - mvcalcio : RT @pasqlaragione: Renato Sanches: atteggiamento ondivago dell'entourage, il Milan ha capito che è meglio guardarsi intorno. [luca marchett… -