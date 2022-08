Milan | l’arrivo di Charles De Ketelaere | il primo saluto ai tifosi | le visite mediche e la firma | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 2 agosto 2022) Ilha piazzato un altro colpo di mercato in attacco: è rossonero il giovane talentoDe. La squadra continua la preparazione in vista dell’inizio della stagione e un nuovo tassello è pronto a mettersi a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli. La dirigenza ha intenzione di chiudere il mercato condi altri due calciatori, un centrocampista e una ciliegina sulla torta. Il mercato si è aperto condi Origi dal Liverpool, un calciatore in grado di fare la differenza anche a parita in corso. Continua la trattativa perdi un centrocampista e il mercato potrebbe concludersi con una ciliegina sulla torta. Nel frattempo è arrivato aDe. Si tratta di un jolly in grado ...