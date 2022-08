MILAN, DE KETELAERE E' ARRIVATO: oggi visite e firma, il programma FOTO-VIDEO (Di martedì 2 agosto 2022) La lunga attesa è finita, Charles De KETELAERE è ARRIVATO in Italia. Il talento belga è pronto per iniziare la sua avventura... Leggi su calciomercato (Di martedì 2 agosto 2022) La lunga attesa è finita, Charles Dein Italia. Il talento belga è pronto per iniziare la sua avventura...

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, potrebbe slittare l'arrivo in Italia di #DeKetelaere - lucabianchin7 : Le prime immagini di #DeKetelaere all'aeroporto di Bruxelles, in arrivo al #Milan... - marcoconterio : ?? Ci siamo. Charles De Ketelaere è all'aeroporto e si sta imbarcando adesso da Bruxelles. E' atteso in tarda serata… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Milan, De Ketelaere è arrivato a Milano - antidisfattista : RT @Glongari: Tifosi del #Milan già pazzi di Charles De Ketelaere. Una lunga attesa ma adesso è ???? ?? @GianluVisco -