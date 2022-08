Milan | De Ketelaere è arrivato a Casa Milan | ora la firma del contratto VIDEO

AntoVitiello : ???De Ketelaere è arrivato in sede per firmare con il #Milan ??? #DeKetelaere - DiMarzio : .@acmilan, terminate le visite mediche di #DeKetelaere?? - lucabianchin7 : Le prime immagini di #DeKetelaere all'aeroporto di Bruxelles, in arrivo al #Milan... - stevehomelander : RT @Glongari: De Ketelaere arrivato ora a Casa #Milan per la ?? ?? @GianluVisco - la_rossonera : ?? #DeKetelaere è un nuovo giocatore del #Milan ??? Manca solo il comunicato ufficiale #SempreMilan #Milan ??… -

Infine, quel Diavolo delha staccato, di recente, un assegno da 35 milioni di euro - in ...Cardinale datagli dal Fondo Elliott - per accaparrarsi le prestazioni sportive di Charles De: ...... inoltre, non mancheranno tutte le ultime sull'arrivo di Dee sul futuro di Wijnaldum e Milinkovic - Savic. Vi aspettiamo QUI per le trattative di mercato di Inter, Juventus,, Roma, ...Dopo aver ultimato le ultime pratiche per l'arrivo di Charles De Ketelaere in maglia rossonera, Maldini e Massara preparano gli ultimi colpi in entrata ...Non solo Charles De Ketelaere: il Milan sta per chiudere anche per Tommaso Mancini, giovanissimo attaccante classe 2004 del Vicenza. Mancini è il 2004 più giovane ad aver esordito in Serie B (ha esord ...