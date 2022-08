Milan, De Ketelaere è a Milano. Oggi visite e firma sul contratto - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di martedì 2 agosto 2022) De Ketelaere Milano, 2 agosto 2022 " La lunga attesa dei tanti tifosi del Milan accorsi allo scalo Milanese di Linate Prime è terminata poco dopo la mezzanotte, quando, con un volo privato proveniente ... Leggi su quotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Deo, 2 agosto 2022 " La lunga attesa dei tanti tifosi delaccorsi allo scaloese di Linate Prime è terminata poco dopo la mezzanotte, quando, con un volo privato proveniente ...

lucabianchin7 : Le prime immagini di #DeKetelaere all'aeroporto di Bruxelles, in arrivo al #Milan... - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, potrebbe slittare l'arrivo in Italia di #DeKetelaere - marcoconterio : ?? Ci siamo. Charles De Ketelaere è all'aeroporto e si sta imbarcando adesso da Bruxelles. E' atteso in tarda serata… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Finalmente #DeKetelaere: si allenerà già domani - #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers htt… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Finalmente #DeKetelaere: si allenerà già domani - #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers… -