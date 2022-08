Migranti: Frontex, sbarcati in Italia 3.000 in 4 giorni. Il supporto alle autorità italiane (Di martedì 2 agosto 2022) Solo negli ultimi quattro giorni sono arrivati circa 3mila Migranti in Italia. Insieme alle autorità, Frontex ha contribuito a salvare 916 persone in 12 casi di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 2 agosto 2022) Solo negli ultimi quattrosono arrivati circa 3milain. Insiemeha contribuito a salvare 916 persone in 12 casi di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale L'articolo proviene da Firenze Post.

