Michelle Hunziker, nostalgia del passato: avete visto cosa ha fatto la conduttrice? (Di martedì 2 agosto 2022) nostalgia del passato per Michelle Hunziker: la conduttrice si è resa protagonista di un gesto che ha fatto alimentare il gossip. Da tempo, infatti, la sua vita è completamente cambiata. A dare una svolta è stata sicuramente la separazione da Tomaso Trussardi, con il quale aveva ritrovato il sorriso dopo la fine della storia d’amore con Eros Ramazzotti. Adesso Michelle pare sia single, anche se è stata paparazzata in compagnia di Giovanni Angiolini, dottore ed ex concorrente del “Grande Fratello”. Nelle ultime ore, però, Michelle Hunziker sembra avere nostalgia del passato e in particolare di Trussardi. In questo articolo vi sveliamo che cosa ha fatto la ... Leggi su tvzap (Di martedì 2 agosto 2022)delper: lasi è resa protagonista di un gesto che haalimentare il gossip. Da tempo, infatti, la sua vita è completamente cambiata. A dare una svolta è stata sicuramente la separazione da Tomaso Trussardi, con il quale aveva ritrovato il sorriso dopo la fine della storia d’amore con Eros Ramazzotti. Adessopare sia single, anche se è stata paparazzata in compagnia di Giovanni Angiolini, dottore ed ex concorrente del “Grande Fratello”. Nelle ultime ore, però,sembra averedele in particolare di Trussardi. In questo articolo vi sveliamo chehala ...

