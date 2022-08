Michelle Hunziker, l’abito che ringiovanisce di 20 anni. E l’altro suo segreto da 20 euro (Di martedì 2 agosto 2022) A 45 anni come fa Michelle Hunziker a sembrare una ventenne? Il suo segreto è rivelato nelle storie di Instagram. Basta scegliere l’abito giusto e prendersi cura del proprio corpo e della propria pelle e il gioco è fatto. E non è nemmeno detto che serva spendere cifre da capogiro per ottenere un simile risultato. Il suo prodotto per un’epidermide morbida e serica costa poco meno di 20 euro, per la precisione 19,90 euro ed è acquistabile anche online. Esfoliante viso Puoi acquistare online lo scrub per un viso liscio come quello di Michelle Hunziker ... Leggi su dilei (Di martedì 2 agosto 2022) A 45come faa sembrare una ventenne? Il suoè rivelato nelle storie di Instagram. Basta sceglieregiusto e prendersi cura del proprio corpo e della propria pelle e il gioco è fatto. E non è nemmeno detto che serva spendere cifre da capogiro per ottenere un simile risultato. Il suo prodotto per un’epidermide morbida e serica costa poco meno di 20, per la precisione 19,90ed è acquistabile anche online. Esfoliante viso Puoi acquistare online lo scrub per un viso liscio come quello di...

