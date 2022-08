Michelle Hunziker, il tragico ricordo: “Un vuoto incommensurabile” (Di martedì 2 agosto 2022) L’incantevole showgirl svizzera si è resa autrice di un toccante addio a seguito di un tragico evento. Ecco il ricordo di Michelle Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono ormai una coppia a tutti gli effetti. Tra i due è cresciuto rapidamente un sentimento che sembra molto intenso, anche se il rapporto ovviamente è ancora nella fase iniziale. Nel frattempo hanno trascorso le vacanze insieme in Sardegna, dove sono apparsi in grande sintonia. Michelle Hunziker (Websource)Tomaso Trussardi è dunque acqua passata per la showgirl, nonostante a legarli per sempre ci saranno le loro due figlie, Sole e Celeste. La Hunziker ha parlato della rottura con l’imprenditore nato a Bergamo in occasione di un’intervista concessa qualche mese fa ai ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 2 agosto 2022) L’incantevole showgirl svizzera si è resa autrice di un toccante addio a seguito di unevento. Ecco ildie Giovanni Angiolini sono ormai una coppia a tutti gli effetti. Tra i due è cresciuto rapidamente un sentimento che sembra molto intenso, anche se il rapporto ovviamente è ancora nella fase iniziale. Nel frattempo hanno trascorso le vacanze insieme in Sardegna, dove sono apparsi in grande sintonia.(Websource)Tomaso Trussardi è dunque acqua passata per la showgirl, nonostante a legarli per sempre ci saranno le loro due figlie, Sole e Celeste. Laha parlato della rottura con l’imprenditore nato a Bergamo in occasione di un’intervista concessa qualche mese fa ai ...

