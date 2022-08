Messico, via al premio internazionale di traduzione di poesia dall’italiano allo spagnolo (Di martedì 2 agosto 2022) L’Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico, l’Ambasciata Svizzera in Messico e il Laboratorio Tr?d?xit, con il patrocinio di Biblioteche di Roma, hanno pubblicato il bando della quinta edizione di “M’illumino d’immenso”, il premio internazionale di traduzione di poesia dall’italiano allo spagnolo. Verrà premiata la migliore traduzione di due poesie in lingua italiana, una di Franco Marcoaldi e l’altra di un poeta svizzera di lingua italiana, Donata Berra. Il concorso è organizzato dal 2018 dai poeti Fabio Morabito (Messico) e Vanni Bianconi (Svizzera) assieme alla traduttrice Barbara Bertoni (Italia) e dal 2020 è stata lanciata anche “M’illumino d’immenso-arabo”. Per quest’anno è altresì ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 agosto 2022) L’Istituto Italiano di Cultura di Città del, l’Ambasciata Svizzera ine il Laboratorio Tr?d?xit, con il patrocinio di Biblioteche di Roma, hanno pubblicato il bando della quinta edizione di “M’illumino d’immenso”, ildidi. Verrà premiata la miglioredi due poesie in lingua italiana, una di Franco Marcoaldi e l’altra di un poeta svizzera di lingua italiana, Donata Berra. Il concorso è organizzato dal 2018 dai poeti Fabio Morabito () e Vanni Bianconi (Svizzera) assieme alla traduttrice Barbara Bertoni (Italia) e dal 2020 è stata lanciata anche “M’illumino d’immenso-arabo”. Per quest’anno è altresì ...

