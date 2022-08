Mertens nuovo attaccante della Juventus? La bomba: succede di tutto (Di martedì 2 agosto 2022) In attacco la Juventus ha bisogno di un rinforzo e Mertens può essere la soluzione migliore; l’affare, però, è molto difficile vada in porto. Vlahovic sarà al centro del progetto della Juventus; l’attaccante a cui fare riferimento per andare a riprendere quello scudetto che, negli ultimi due anni, è finito prima all’Inter e poi il Milan. Il centravanti serbo, però, non può essere l’unica risorsa offensiva dei bianconeri in una stagione lunghissima e con un mondiale invernale che, inevitabilmente, influirà sul campionato. Tanti i nomi sulla lista della società bianconera anche se, nelle ultime ore, è uscito fuori il nome di Mertens. LaPresseRaspadori sembra ormai definitivamente sfumato; sul giocatore, infatti, è forte l’interesse del Napoli che ha bisogno di regalare ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 2 agosto 2022) In attacco laha bisogno di un rinforzo epuò essere la soluzione migliore; l’affare, però, è molto difficile vada in porto. Vlahovic sarà al centro del progetto; l’a cui fare riferimento per andare a riprendere quello scudetto che, negli ultimi due anni, è finito prima all’Inter e poi il Milan. Il centravanti serbo, però, non può essere l’unica risorsa offensiva dei bianconeri in una stagione lunghissima e con un mondiale invernale che, inevitabilmente, influirà sul campionato. Tanti i nomi sulla listasocietà bianconera anche se, nelle ultime ore, è uscito fuori il nome di. LaPresseRaspadori sembra ormai definitivamente sfumato; sul giocatore, infatti, è forte l’interesse del Napoli che ha bisogno di regalare ...

