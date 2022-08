Mertens, Juventus pronta ad una super offerta: spunta la volontà del giocatore (Di martedì 2 agosto 2022) Rimane tutto da scrivere il futuro di Dries Mertens. L’attaccante belga ha ufficialmente lasciato il Napoli dopo che non è stato trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto. Adesso, dopo ben 9 anni con la magli azzurra, “Ciro” dovrà trovare una nuova squadra disposta a puntare su di lui. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rilancia un’ipotesi che spaventa molto i tifosi del Napoli: si tratta quella relativa alla Juventus. Foto: Getty Images- Dries Mertens Mertens alla Juve? Bianconeri pronti alla super offerta Il club bianconero sta infatti rivolgendo tutti i suoi sforzi alla ricerca di un attaccante che possa fare da vice Vlahovic e, magari, districarsi anche in altri ruoli del reparto offensivo. L’identikit di Mertens sembra, dunque, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 2 agosto 2022) Rimane tutto da scrivere il futuro di Dries. L’attaccante belga ha ufficialmente lasciato il Napoli dopo che non è stato trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto. Adesso, dopo ben 9 anni con la magli azzurra, “Ciro” dovrà trovare una nuova squadra disposta a puntare su di lui. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rilancia un’ipotesi che spaventa molto i tifosi del Napoli: si tratta quella relativa alla. Foto: Getty Images- Driesalla Juve? Bianconeri pronti allaIl club bianconero sta infatti rivolgendo tutti i suoi sforzi alla ricerca di un attaccante che possa fare da vice Vlahovic e, magari, districarsi anche in altri ruoli del reparto offensivo. L’identikit disembra, dunque, ...

mirkocalemme : #Mertens tra le idee della #Juventus: negli ultimi giorni, diversi contatti tra i bianconeri e il belga, che prefer… - mirkocalemme : La #Juventus vuole #Mertens. Pressing da giorni sul belga, che al momento resiste. La sua priorità assoluta era re… - Gazzetta_it : Juve, spunta l'idea Mertens a zero: può essere lui il vice Vlahovic - ZonaBianconeri : RT @TMacJoy: Immagina che prendiamo Ciro #Mertens come vice #Vlahovic. Immagina Napoli #Juventus con Vlahovic squalificato. Immagina Ciro M… - TMacJoy : Immagina che prendiamo Ciro #Mertens come vice #Vlahovic. Immagina Napoli #Juventus con Vlahovic squalificato. Imma… -