Mercedes | le offerte di Trivellato sulle auto nuove e usate

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) - Padova, 2 Agosto 2022. Sebbene gli ultimi anni non siano stati particolarmente favorevoli per coloro che cercavano un'nuova o usata da acquistare, per via del rialzo generalizzato dei prezzi, si iniziano finalmente ad intravedere i primi segnali positivi. Alcune concessionarie in Italia hanno infatti lanciato dellealquanto interessanti, anche su veicoli di pregio come. È il caso di: azienda ormai storica nel nostro Paese, vero e proprio punto di riferimento nel Triveneto non solo in quanto concessionaria ufficiale della Stella ma anche in quanto (https://www.avvenire.it/attualita/pagine/appello-societa-civile-alleanza-che-serve-al-paese) ed è possibile aderire su https://www.nexteconomia.org/appello-societa-civile/ . Se andiamo a dare un'occhiata al portale di ...