Mercato Milan – UFFICIALE: De Ketelaere è rossonero: il comunicato (Di martedì 2 agosto 2022) Il Milan, attraverso il proprio sito UFFICIALE, ha annunciato l'arrivo di Charles De Ketelaere. Questo il comunicato rossonero Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 agosto 2022) Il, attraverso il proprio sito, ha annunciato l'arrivo di Charles De. Questo il

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IN CHIUSURA PER MANCINI DEL VICENZA: ULTIMI DETTAGLI DA LIMARE PER L'ATTACCANTE DEL 2004… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, oggi è il giorno di De Ketelaere Il centrocampista arriverà a Milano in serata #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, UFFICIALE L'ACQUISTO DI DE KETELAERE DAL BRUGGE: IL BELGA HA FIRMATO UN CONTRATTO FINO AL… - milan_corner : RT @NandoPiscopo1: @milan_corner @acmilan Ciao milan_corner Stai commentando un profilo fake perché il circolo arci della briscola di Poli… - NandoPiscopo1 : @milan_corner @acmilan Ciao milan_corner Stai commentando un profilo fake perché il circolo arci della briscola di… -