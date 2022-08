MERCATO MILAN E TOP NEWS – De Ketelaere-Day, novità su Sanches (Di martedì 2 agosto 2022) Le ultime di MERCATO e le Top NEWS di oggi sul MILAN. Finalmente, è De Ketelaere-Day. Nel mentre, arrivano novità sul fronte Renato Sanches Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 agosto 2022) Le ultime die le Topdi oggi sul. Finalmente, è De-Day. Nel mentre, arrivanosul fronte Renato

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IN CHIUSURA PER MANCINI DEL VICENZA: ULTIMI DETTAGLI DA LIMARE PER L'ATTACCANTE DEL 2004… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, oggi è il giorno di De Ketelaere Il centrocampista arriverà a Milano in serata #SkySport… - sportmediaset : Il giorno di De Ketelaere: visite, idoneità sportiva e poi la firma fino al 2027 #Milan #DeKetelaere #Visite - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - Per #Chukwuemeka niente Milan, pure là c’è il #Chelsea, incontro a Londra per definire -… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – Sfuma #Chukwuemeka: in programma le visite con il #Chelsea #ACMilan #SempreMilan -