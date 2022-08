Mercato italiano - Le 10 auto più vendute luglio - FOTO GALLERY (Di martedì 2 agosto 2022) Piccoli segnali di ripresa sul Mercato italiano dell'auto, che, pur restando in negativo, a luglio ha limitato le perdite allo 0,8% rispetto allo stesso mese del 2021, per un totale di 109.580 immatricolazioni. Dopo due cali consecutivi del 15%, questo risultato potrebbe far pensare a una ripresa. In realtà, la domanda resta in crisi, anche considerando che, per la fascia di emissioni più richiesta, gli incentivi statali sono già terminati. Non a caso, il consuntivo da gennaio è di 793.856 esemplari, il 20,3% in meno rispetto ai primi sette mesi dello scorso anno. I modelli più venduti. Nelle infografiche qui in alto si può vedere la top 10 delle immatricolazioni da inizio anno, con le posizioni di testa che si stanno pian piano consolidando. Dal sesto al decimo posto, invece, le distanze sono minime e ogni mese si ... Leggi su quattroruote (Di martedì 2 agosto 2022) Piccoli segnali di ripresa suldell', che, pur restando in negativo, aha limitato le perdite allo 0,8% rispetto allo stesso mese del 2021, per un totale di 109.580 immatricolazioni. Dopo due cali consecutivi del 15%, questo risultato potrebbe far pensare a una ripresa. In realtà, la domanda resta in crisi, anche considerando che, per la fascia di emissioni più richiesta, gli incentivi statali sono già terminati. Non a caso, il consuntivo da gennaio è di 793.856 esemplari, il 20,3% in meno rispetto ai primi sette mesi dello scorso anno. I modelli più venduti. Nelle infografiche qui in alto si può vedere la top 10 delle immatricolazioni da inizio anno, con le posizioni di testa che si stanno pian piano consolidando. Dal sesto al decimo posto, invece, le distanze sono minime e ogni mese si ...

