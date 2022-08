Mercati nervosi per la visita di Pelosi a Taiwan. È finita la mini-corsa dei bond? (Di martedì 2 agosto 2022) Lo sbarco in Asia della presidente della Camera dei rappresentati?Nancy Pelosi acuisce le relazioni tra Usa e Cina innervosendo nella prima parte della giornata gli investitori. Volatilità sulle obbligazioni, prima acquistate (con forte calo dei rendimenti) e poi vendute. Cosa aspettarsi ora? Leggi su ilsole24ore (Di martedì 2 agosto 2022) Lo sbarco in Asia della presidente della Camera dei rappresentati?Nancyacuisce le relazioni tra Usa e Cina innervosendo nella prima parte della giornata gli investitori. Volatilità sulle obbligazioni, prima acquistate (con forte calo dei rendimenti) e poi vendute. Cosa aspettarsi ora?

fisco24_info : Mercati nervosi per la visita di Pelosi a Taiwan. È finita la mini-corsa dei bond?: Lo sbarco in Asia della preside… - rubenanguiano : RT @sole24ore: ?? Indici nervosi in vista della prevista visita a Taiwan della presidente della Camera americana. Attesa per la riunione del… - SalvatoreSamp : RT @sole24ore: ?? Indici nervosi in vista della prevista visita a Taiwan della presidente della Camera americana. Attesa per la riunione del… - cocchi2a : RT @sole24ore: ?? Indici nervosi in vista della prevista visita a Taiwan della presidente della Camera americana. Attesa per la riunione del… - sole24ore : ?? Indici nervosi in vista della prevista visita a Taiwan della presidente della Camera americana. Attesa per la riu… -