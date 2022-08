Meloni “Fatta chiarezza, Azione è costola Pd” (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'alleanza Pd-Azione fa chiarezza sulle forze in campo alle prossime elezioni. A misurarsi con il centrodestra e FdI ci sarà la solita sinistra. Il Pd, la sinistra estrema e Azione, la costola del Pd presieduta dall'europarlamentare eletto nel Pd, Carlo Calenda. Finisce la storiella di Azione partito moderato, alternativo alla sinistra tutta tasse, assistenzialismo e nemica del ceto produttivo”. Lo ha dichiarato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'alleanza Pd-fasulle forze in campo alle prossime elezioni. A misurarsi con il centrodestra e FdI ci sarà la solita sinistra. Il Pd, la sinistra estrema e, ladel Pd presieduta dall'europarlamentare eletto nel Pd, Carlo Calenda. Finisce la storiella dipartito moderato, alternativo alla sinistra tutta tasse, assistenzialismo e nemica del ceto produttivo”. Lo ha dichiarato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia.– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

