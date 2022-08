Media: “Nancy Pelosi in arrivo oggi a Taiwan”. Jet cinesi sorvolano i cieli intorno all’isola. Flotta navale Usa in movimento (Di martedì 2 agosto 2022) Sono stati avvistati sorvoli di caccia cinesi intorno a Taiwan. Un funzionario dell’Isola ha riferito come la Cina stia intensificando l’attività militare intorno a Taiwan, in vista dell’arrivo in giornata della speaker della Camera dei rappresentanti degli Usa, Nancy Pelosi, a Taipei (capitale di Taiwan). Le unità militari del Comando del teatro meridionale dell’Esercito popolare di liberazione sono in stato di massima allerta. Ieri si sono rincorse indiscrezione di Media internazionale sulla presunta data di arrivo di Pelosi, la tappa Taiwanese tuttavia non compare ufficialmente nell’itinerario del viaggio in Estremo Oriente. Nella serata di ieri gli Stati Uniti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Sono stati avvistati sorvoli di caccia. Un funzionario dell’Isola ha riferito come la Cina stia intensificando l’attività militare, in vista dell’in giornata della speaker della Camera dei rappresentanti degli Usa,, a Taipei (capitale di). Le unità militari del Comando del teatro meridionale dell’Esercito popolare di liberazione sono in stato di massima allerta. Ieri si sono rincorse indiscrezione diinternazionale sulla presunta data didi, la tappaese tuttavia non compare ufficialmente nell’itinerario del viaggio in Estremo Oriente. Nella serata di ieri gli Stati Uniti ...

