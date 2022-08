"Me lo mastico come un chewing-gum": le minacce della super-toga Gratteri (Di martedì 2 agosto 2022) Nicola Gratteri non ci sta a essere tirato per la giacchetta. Il procuratore di Catanzaro smentisce qualsiasi candidatura politica dopo che le voci su una sua corsa alle Politiche si sono fatte insistenti. "Sono abituato a prendere decisioni, a partecipare a 8-10 riunioni al giorno e a rapportarmi con oltre 3.000 persone ogni giorno di cui ho la responsabilità. Oggi la politica è mediazione al ribasso, ma non è così che si risolvono i problemi degli italiani". Gratteri dunque tira dritto, perché nessuno - come lui stesso ammette ad Affaritaliani - può dirgli di lasciar perdere o fermarsi. "Chi si azzarda a farlo, me lo mastico come un chewing-gum, dice senza mezzi termini ribadendo ancora di vivere per il suo lavoro: "Ho fatto una vita da selvaggio e quando tornavo a casa mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Nicolanon ci sta a essere tirato per la giacchetta. Il procuratore di Catanzaro smentisce qualsiasi candidatura politica dopo che le voci su una sua corsa alle Politiche si sono fatte insistenti. "Sono abituato a prendere decisioni, a partecipare a 8-10 riunioni al giorno e a rapportarmi con oltre 3.000 persone ogni giorno di cui ho la responsabilità. Oggi la politica è mediazione al ribasso, ma non è così che si risolvono i problemi degli italiani".dunque tira dritto, perché nessuno -lui stesso ammette ad Affaritaliani - può dirgli di lasciar perdere o fermarsi. "Chi si azzarda a farlo, me loun-gum, dice senza mezzi termini ribadendo ancora di vivere per il suo lavoro: "Ho fatto una vita da selvaggio e quando tornavo a casa mi ...

