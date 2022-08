Matteo Renzi – Clemente Mastella, la strana coppia balla assieme per il terzo polo (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Alla fine non ballerà da solo. Sfumato il terzo polo con Carlo Calenda e Emma Bonino che si sono alleati con il Partito Democratico, Matteo Renzi e la sua Italia Viva comunque non rimarranno da soli a ballare l’Hully Gully, come canterebbe Edoardo Vianello. In vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, a tendere una mano verso di lui, infatti, è il sindaco di Benevento Clemente Mastella, fresco di lancio di Noi di Centro. L’alleanza sarebbe stata sancita, a partire da Campania e Puglia, in queste ultime ore, subito dopo la stretta di mano del segretario nazionale del Pd Enrico Letta con Carlo Calenda di Azione e Benedetto Della Vedova di +Europa. La scommessa della strana coppia ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Alla fine non ballerà da solo. Sfumato ilcon Carlo Calenda e Emma Bonino che si sono alleati con il Partito Democratico,e la sua Italia Viva comunque non rimarranno da soli are l’Hully Gully, come canterebbe Edoardo Vianello. In vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, a tendere una mano verso di lui, infatti, è il sindaco di Benevento, fresco di lancio di Noi di Centro. L’alleanza sarebbe stata sancita, a partire da Campania e Puglia, in queste ultime ore, subito dopo la stretta di mano del segretario nazionale del Pd Enrico Letta con Carlo Calenda di Azione e Benedetto Della Vedova di +Europa. La scommessa della...

