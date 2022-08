Matrimonio a prima vista, Francesca e Andrea diventano genitori: ecco il nome del piccolo (Di martedì 2 agosto 2022) Due concorrenti della trasmissione Matrimonio a prima vista, hanno dato l’annuncio di essere diventati genitori. Fiocco Azzurro per Francesca Musci e Andrea Ghiselli. Matrimonio a prima vista è un format televisivo in onda dal 2016 su Real Time, in cui ogni partecipante single cerca di giungere all’altare senza aver mai conosciuto il proprio partener. A questo proposito è recente la notizia che due concorrenti dell’insolito format sono diventanti genitori per la prima volta. Da Matrimonio a prima vista alla nascita reale di Riccardo… L’accaduto, oltre al suo significato intrinseco, potrebbe alimentare ulteriori polemiche sull’artificiosità di ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 2 agosto 2022) Due concorrenti della trasmissione, hanno dato l’annuncio di essere diventati. Fiocco Azzurro perMusci eGhiselli.è un format televisivo in onda dal 2016 su Real Time, in cui ogni partecipante single cerca di giungere all’altare senza aver mai conosciuto il proprio partener. A questo proposito è recente la notizia che due concorrenti dell’insolito format sono diventantiper lavolta. Daalla nascita reale di Riccardo… L’accaduto, oltre al suo significato intrinseco, potrebbe alimentare ulteriori polemiche sull’artificiosità di ...

