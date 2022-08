Martedi 2 Agosto 2022 Sky Cinema, La campionessa (Di martedì 2 agosto 2022) La campionessaTeresa Palmer veste i panni di Michelle Payne, prima e unica fantina donna a vincere la Melbourne Cup, in un biopic con Sam Neill. Una storia di fallimenti, tenacia e incredibili successi.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY Cinema 4K ore 21.15/canale 313)Oltre le... Leggi su digital-news (Di martedì 2 agosto 2022) LaTeresa Palmer veste i panni di Michelle Payne, prima e unica fantina donna a vincere la Melbourne Cup, in un biopic con Sam Neill. Una storia di fallimenti, tenacia e incredibili successi.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY4K ore 21.15/canale 313)Oltre le...

EmbaCubaItalia : Martedì prossimo, 16 agosto, l'Ambasciata di #Cuba???? in #Italia???? celebrerà il Workshop letterario 'Per il Gigante… - ilpost : Martedì 2 agosto la speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi è atterrata a Taiwan, l’isola indipendente che l… - OfficialSSLazio : ??? I nuovi calciatori biancocelesti Nicolò Casale e Matteo Cancellieri interverranno in conferenza stampa domani, m… - portale_cavallo : Ippodromo Cesena Trotto: resoconto delle corse di martedì 2 agosto 2022 - marialetiziama9 : RT @cronaca_di_ieri: 03/08/22 CASARSA DELLA DELIZIA (PN) - È morto all’ospedale di Latisana, dove era stato trasportato dopo il malore che… -