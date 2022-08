Marotta vuole rubarlo alla Juve, dopo Bremer c’è un altro derby d’Italia sul mercato! (Di martedì 2 agosto 2022) Il calciomercato si sa, è una continua lotta fatta di colpi bassi e continui inseguimenti, molto spesso tra squadre che si stanno contendendo, o si sono contese, due o più giocatori. dopo quanto accaduto con Bremer, passato da una sponda all’altra di Torino, il testa a testa tra Inter e Juventus sul mercato non si esaurisce con il mancato approdo del centrale ora Juventino che sembrava ad un passo dai nerazzurri, ma continua e se è possibile assume caratteri internazionali. Kostic Juventus InterSecondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il nuovo obiettivo condiviso dei due eterni rivali del nostro calcio è Kostic dell’Eintracht Francoforte, sul quale la Juventus sembra esserci da un po’ senza mai però far decollare la trattativa, mentre ora l’Inter appare seriamente intenzionata a ... Leggi su rompipallone (Di martedì 2 agosto 2022) Il calciomercato si sa, è una continua lotta fatta di colpi bassi e continui inseguimenti, molto spesso tra squadre che si stanno contendendo, o si sono contese, due o più giocatori.quanto accaduto con, passato da una sponda all’altra di Torino, il testa a testa tra Inter entus sul mercato non si esaurisce con il mancato approdo del centrale orantino che sembrava ad un passo dai nerazzurri, ma continua e se è possibile assume caratteri internazionali. Kosticntus InterSecondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il nuovo obiettivo condiviso dei due eterni rivali del nostro calcio è Kostic dell’Eintracht Francoforte, sul quale lantus sembra esserci da un po’ senza mai però far decollare la trattativa, mentre ora l’Inter appare seriamente intenzionata a ...

