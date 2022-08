Marocco, petizione online per bloccare Festival della birra (Di martedì 2 agosto 2022) L'appuntamento è fissato per il 28 ottobre e ha alle spalle l'organizzazione della Camera di commercio tedesca in Marocco. Ma l'Oktoberfest a Bouznika, il Festival della birra alle porte di Casablanca,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) L'appuntamento è fissato per il 28 ottobre e ha alle spalle l'organizzazioneCamera di commercio tedesca in. Ma l'Oktoberfest a Bouznika, ilalle porte di Casablanca,...

