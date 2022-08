Mario Biondo, il cameraman italiano è stato ucciso in Spagna: ‘Non si è suicidato’ (Di martedì 2 agosto 2022) Caso Mario Biondo. Dopo ben 9 anni di indagini e solleciti da parte della famiglia affinché si facesse chiarezza sulla vicenda, ecco che arriva il provvedimento del giudice a spazzare via ogni dubbio. Il cameraman italiano è stato ucciso, non si è trattato di suicidio. Leggi anche: Mario Biondo: chi era, la moglie, come è morto, ultimissime novità, stasera 15 giugno la storia alle Iene Caso Mario Biondo: archiviata l’inchiesta Il Pubblico Ministero ha dovuto archiviare l’inchiesta a carico di ignoti e ammettere che ormai sia pregiudicata la possibilità di individuare gli assassini. La famiglia di Biondo continua tuttavia a sollecitare il Ministero degli Esteri per far riaprire il caso in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 agosto 2022) Caso. Dopo ben 9 anni di indagini e solleciti da parte della famiglia affinché si facesse chiarezza sulla vicenda, ecco che arriva il provvedimento del giudice a spazzare via ogni dubbio. Il, non si è trattato di suicidio. Leggi anche:: chi era, la moglie, come è morto, ultimissime novità, stasera 15 giugno la storia alle Iene Caso: archiviata l’inchiesta Il Pubblico Ministero ha dovuto archiviare l’inchiesta a carico di ignoti e ammettere che ormai sia pregiudicata la possibilità di individuare gli assassini. La famiglia dicontinua tuttavia a sollecitare il Ministero degli Esteri per far riaprire il caso in ...

